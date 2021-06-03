AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin "ABD ile karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi nasıl büyüteceğimiz, Suriye'nin geleceği, Libya'nın geleceği, Akdeniz konusunda ortak ilkeleri nasıl geliştirebileceğimizi konuşmamız gerekir. Odak noktamız o olursa bahsettiğim negatif noktaları çözmek daha kolay olur" diye konuştu. Çelik ayrıca, işsiz kalan sanatçılara verilecek para yardımı tutarını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Türkiye'nin beklentisini anlatırken, gündeme dair de önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Burada sadece birtakım vekalet, enerji savaşlarına, güç ilişkilerine dönük olarak terör örgütlerinin çeşitli hareketleri sözkonusudur. DEAŞ'a karşı hareket ediyor diye PKK'yı meşrulaştırılan, yarın bir gün başka bir terör örgütüne karşı olduğu için DEAŞ'ı meşrulaştıracaklardır.

Terör örgütü mevzi kaybettikçe siviller, tarihi kültürel yapılar hedef alıyor diye propaganda yapmaktadır. Geçmişte Mehmetçiğe, TSK'ya bu yönde atılan iftiraların hepsi tek tek çürütülmüştür. Bu propagandaların en çok müşteri bulduğu yerler terör örgütlerine destek vermekte çekinmeyen ülkelerdir.

Eren operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor. PKK terör örgütüne çok ağır zaiyatlar veriliyor. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı 570'e yakın, FETÖ'ye 5 bine yakın operasyon gerçekleştirilmiştir. TSK, Emniyet, Jandarma personelimiz kahramanca görevinin başındadır.

Her geçen gün berraklaşan şey şudur, bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları olarak kullanarak bir sonuca varmayı düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütüne destek verenler sadece bu utançla karşı karşıya kalacaktır.

"MÜZİSYENLERE DESTEK SÜRECEK"

Pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Burada istiyoruz ki herkes olumlu etkilensin. Bu çerçevede çeşitli sektörlere Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla destek devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçı, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği destek önemlidir. 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor.

Müzisyen arkadaşlarımıza destek sürecektir. Tüm sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tiyatrolarımıza verilen destek önemli. Şimdiye kadar 37 milyon destek sağlandı. 1 Temmuz-20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon turne desteği olacak.

Müzik sendikası, müzik birlikleri, müzik dernekleri bu listeleri bize gönderiyor. Daha fazlası için gayret ediyoruz. İnşallah bu dönemi de atlattıktan sonra müzisyenlerimizle özgür bir şekilde eski günlerdeki gibi buluştuğumuz ortamlara kavuşmayı temenni ediyoruz.

"SAVUNMA SANAYİNDE GELİNEN YER..."

Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği yer açısından önemli haberler çıkıyor. Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar yoluyla savaş yöntemlerini nasıl değiştirdiğini, nasıl bir üstünlük ortaya çıkardığını Türkiye karşıtı ülkelerin bile bunlara sahip olmak istediğine dair uluslararası medyada çok sayıda analiz çıkıyor.

Türkiye'nin ilk uçak gemisi Anadolu'nun yapımı süratli biçimde devam ediyor. Bir amfibi hücum gemisi sınıfına giren Türkiye'nin ilk uçak gemisi olacak. En önemlisi bu geminin hava platformunda İHA'lar ve SİHA'lar için de platform söz konusu olacak. Böylece Ege ve Akdeniz'de, Pasifik'te Türkiye açısından stratejik üstünlük sağlayıcı zemine kavuşmuş olacak. Aynı zamanda doğal afetler için de kullanılacak. İçinde ameliyathaneler olacak. Yüzde 70'e yakın unsurunun yerli olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 200'e yakın firmanın katkı sağladığını belirtmek isterim.

"SAYIN EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİNİN ÖNCÜLÜNDE ÇEVRE DUYARLILIĞI İLE PROJE ÜRETİLİYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gündem olan konuları yakın bir şekilde takip ediyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde birçok çevre duyarlılığı ile proje üretiliyor. Atık meselesiyle ilgili olan proje bunlardan en önemlisi. BM tarafından atık alanında atılı şehirler küresel şampiyonu ödülü sayın Emine Erdoğan hanımefendiye verildi. Bu ödül ilk kez Emine Erdoğan hanımefendiye verildi.

Türkiye'nin bu konularda yaptığı öncülüğün takdir edilmesi, model oluşturması, ilham kaynağı oluşturulması son derece önemli. Emine hanım neslimiz iklimiz krizini kriz olmaktan çıkarabilecek son nesildir diyerek bunun önemini bir kere daha vurgulamış oluyor. İnşallah dünyanın başka şehirlerin de aynı modelleri uygulayarak mücadeleye destek vermelerini ümit ediyoruz.

"MARMARA'DAKİ MÜSİLAJLA İLGİLİ YARIN ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK"

Marmara denizindeki müsilaj, denizcilerin deyimi ile deniz salyası son derece tedirgin edici. Tahammül edemeyeceğimiz bir kirliliğe işaret ediyor. İklim değişikliği, denizin durgun olması buna yol açtığını söylüyor. Ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmemizi gerektiriyor. Yüzeyden temizlense bile tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Marmara denizinin etrafında 25 milyona varan nüfus yaşıyor. Belediyelerin yaptığı deşarjlar, balıkçılık faaliyetleri gibi bir sürü bileşen yanyana geliyor. Çevre ve Şehircilik'ten sorumlu genel başkan yardımcımız Çiğdem Hanım, bakanımızın yaptığı çalışmalarla birlikte parti olarak bu konuyu takip ediyoruz.

Çevre Şehircilik Bakanlığımız yarın zannediyorum bir çalıştay düzenleyecek. Çeşitli örnekler alındı, akademisyen ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. Çok kapsamlı çerçevede bakıyoruz. İnşallah çalıştayın sonuçları bu hafta sonu paylaşılacak.

"İSRAİL'İ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Geçen hafta yoğun şekilde İsrail saldırganlığını konuştuk. Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini görüyoruz. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in gerginliği yükseltmemesi ve geçen seferki olaylardan ders çıkarması gerekiyor. BM İnsan Hakları Konseyi'nin işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız komisyon kurmasını son derece önemli buluyoruz. Bütün uluslararası çevrelerin bu komisyona destek vermelerini bekliyoruz.

Almanya'da FETÖ'nün de dahil edildiği bir proje ortaya çıktı. Üç dini bir araya getirmek gibi amaçların nasıl terörist faaliyetlere dönüştüğünü gördük. Almanya'daki Türk ve Müslümanları temsil etmesi sözkonusu olmayan bu projeye geçit verilmemesi gerekirdi. Almanya'nın çok daha hassas davranmasını bekliyoruz."

"CUMHUR İTTİFAKI ANAYASA TASLAĞINDA UZLAŞINCA DİĞER PARTİLERE GİDİLECEK"

Çelik, anayasa çalışmalarının durumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"AK Parti içerisinde tamam denildiği andan itibaren o aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ondan sonra MHP ile paylaşılacak. Cumhur İttifakı anayasa taslağında uzlaşı ortaya çıktıktan sonra diğer partilerle paylaşılması ve hayata geçmesi için adımlar atılması sözkonusu olacak.

12 Eylül'deki 80 darbesinden beri Türkiye yeni anayasayı tartışılıyor. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur. Darbe süreçleri ortadan kalktıktan sonra sürekli olarak sivil anayasadan bahsedilmesi sözkonusu oldu. Aşağıdan yukarıya anayasa inşa edilmesi için çok değerli birikim ve çalışmalar var. Esasında birikim yüksek, buna verilmiş emek çok, şimdi esas mesele bunun hayata geçirilmesidir. Bu konuda Cumhur İttifakı'nın üzerine düşeceğini yapacağı konusunda hiçbir kuşku yoktur."

"ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan tutun da, oy oranı yüzde 1'de gezinene kadar herkes erken seçim diye tutturmuş. Seçimlerin zamanında yapılacağını bir vesileyle ifade etmiştim. Bütün bu süre içerisinde yapacağımız işlere yoğunlaşmak esas olandır. Nasıl bir gerekçe ortaya koyuyorlar? Siyaset bir tez, iddia ortaya koymak için yapılır. Öyle bir konumlanma var ki tamamen AK Parti'nin antitezi olmaktan öteye gidemeyen argümanlar var. Bir siyasi parti kendi varlığını topluma ulaştırdığı mesajla gösterir. Sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın anti tezi olarak konumlandırılmış bir yapının hiçbir siyasi argüman üretemeyip, sürekli olarak gündeme getirdiği bir konu olarak görüyoruz.

"TÜRKİYE'YE BASKI YAPILARAK SORUN ÇÖZÜLMEZ"

Dışişleri Bakanımızın Yunanistan'a bir ziyareti gerçekleşti. Yunan Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyaretinde yaptığı saygısızlığın terk edildiğini gördük. Türkiye bir müzakere devletidir. Atina şunu anlamak zorundadır. Türkiye'nin üzerine AB'den ya da başkalarından baskı yaparak çözeceği hiçbir problem yoktur. Atina makul bir zemine kavuşulmasını istiyorsa bu meselede Türkiye ve Yunanistan'ın uzlaşıya varmasıdır.

Bu coğrafyada biz yaşıyoruz, kendimiz çözeceğiz. Münhasır ekonomik bölgelerle ilgili olarak ortaya çıkan ihtilafta oraya Fransız gemisini davet edip Fransız bayrağı dikerek çözülecek meseleler değildir bunlar. Oraya Yunanistan'ı çok sevdikleri için gelmiyorlar. Depremde koşan biziz, komşusunun yanında durur. Türkiye dostluğu denenmiş, tarihin süzgecinden geçmiş herkesin fayda göreceği bir ülkedir.

Herhangi bir şekilde maksimalist talepleri masaya getirip müzakere edelim diye sunmayacaksınız. Masaya önkoşulsuz oturacaksınız. Böyle gelinirse orada alınacak bir sonuç yok. Türkiye Yunanistan arasındaki hiçbir müzakere mekanizması Türkiye tarafından durdurulmamıştır. Biz müzakereye iyi komşuluk ilişkileri, hukuk ve hakkaniyetle her zaman varız.

"ABD PYD/YPG'YE DESTEK VERMEMELİ"

ABD ile derin ve köklü bir müttefiklik ilişkimiz var. Aslında işbirliği yapacağımız alanlar ihtilaflı alanlara göre çok daha fazla. Geçmişte Türkiye'nin ne kadar kıymetli bir müttefik olduğunu göstermiş bir tablo önümüzde var. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmiş, vatandaşlarımızı şehit etmiş FETÖ'nün üzerindeki himayenin kalkmasıdır. O şahsın himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri açısından halledilmesi gereken bir meseledir. Meclis'in bombalanması, Cumhurbaşkanımızın öldürülmesine teşebbüs edilmesi gibi Türkiye ve uluslararası hukuk açısından suça imza atılmıştır.

PYD/YPG bir terör örgütüdür. Müttefiğimiz buna destek vermemesi lazımdır. DEAŞ ile YPG arasında bir fark yoktur. Terör örgütüne bir başka terör örgütüne güya mücadele diye destek verirseniz... ABD ile karşılıklı ekonomik ilişkileri nasıl büyüteceğimiz, Suriye'nin geleceği, Akdeniz'deki olaylar, Libya'nın geleceği konusunda ortak değer ve ilkeleri nasıl üreteceğimize dair çalışmamız gerekir.

Biden döneminde yeni yönetim işe başlamışken sayın başkan daha önce başkan yardımcısı olarak Türkiye ile ilgili yeterli bilgiye sahip. Başkan yardımcısı iken sayın Cumhurbaşkanımızla çeşitli görüşmeleri oldu. Yeni dönemde ABD ile pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz."