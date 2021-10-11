Takvim.com.tr CHP'deki taciz ve dayağı deşifre etti! Hüseyin Yıldız disipline sevk edilecek mi?

CHP'deki skandallar her geçen gün artarken Takvim.com.tr'nin Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğü haberi gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun 'üzerini kapatın' dediğini de deşifre eden Takvim.com.tr'nin haberi sonrası CHP panikledi. Yönetimin kararı sonrası soruşturma açılan Yıldız'la ilgili rapor hazırlandı. Bugün CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda Yıldız'la ilgili rapor masaya yatırılacak. Eğer yönetim CHP'li vekili haksız bulursa disipline sevk edecek. İşte haberin detayları...