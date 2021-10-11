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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
11.10.2021 15:05 - Son Güncelleme: 11.10.2021 15:05
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezinin Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge açıklamalarına tepki göstererek, "Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız" dedi. Mesleki eğitim alanında 2 yeni düzenlemeye gidildiğini söyleyen Erdoğan, "Mesleki eğitim merkezlerinin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerin ücretlerini de iyileştiriyoruz. Artık asgari ücretin yarısını alacaklar" dedi.

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