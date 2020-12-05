Tacize uğrayan CHP'li Özlem Hanelçi'den A Haber'e flaş açıklamalar: Olayı kapatmam için beni tehdit ettiler

CHP'de taciz ve tecavüz olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. CHP'nin Avcılar İlçe Başkanlığında görev yapan ve tacize uğrayan Özlem Hanelçi A Haber'e konuştu. Hanelçi taciz olayından sonra İl Başkanlığına gittiğini ancak geri yollandığını ifade ederken, oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini de söyledi. CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini söyledi.