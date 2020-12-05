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CHP'de art arda ayyuka çıkan 'cinsel taciz' skandallarına İYİ Partili Yalçınkaya'dan sert tepki!

CHP'de art arda ayyuka çıkan 'cinsel taciz' skandallarına İYİ Partili Yalçınkaya'dan sert tepki!
AHaber
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İYİ Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Neslihan Yalçınkaya, CHP’de yaşanan taciz skandalları hakkında A Haber’e konuştu. Yalçınkaya, “Bütün kadın derneklerimizin, bütün kadın kollarımızın, bütün parti olarak gerek CHP, İYİ Parti, AK Parti, MHP’yi gözetmeksizin bütün partilerde kadınlarımızı el birliğiyle sesimizi çıkarması, bu olaya gerekli tepkileri göstermesi lazım. Ben şahsen, şahsım adına kınıyorum” dedi.


CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor... Son dönemde ortaya çıkan ve CHP yönetimince göz ardı edilen 'cinsel taciz' skandalına ittifak ortakları İYİ Parti'den tepki geldi.

İYİ Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Neslihan Yalçınkaya, CHP'de yaşanan taciz skandalları hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.


"ŞAHSIM ADINA KINIYORUM!"
Yalçınkaya, "Bütün kadın derneklerimizin, bütün kadın kollarımızın, bütün parti olarak gerek CHP, İYİ Parti, AK Parti, MHP'yi gözetmeksizin bütün partilerde kadınlarımızı el birliğiyle sesimizi çıkarması, bu olaya gerekli tepkileri göstermesi lazım. Ben şahsen, şahsım adına kınıyorum" dedi.

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