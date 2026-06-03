Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 12:12

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS takviminde dikkat çeken bir değişikliğe giderek sınav tarihini Dünya Kupası maç programı nedeniyle bir gün öne çekti. Buna göre merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak. Toplam 90 sorunun yöneltileceği sınav öncesinde sınav merkezleri de netleşirken, öğrencilerin giriş belgeleri 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerinden alınabilecek. Tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin takvimin ise temmuz ayında başlaması bekleniyor.

LGS TARİHİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2026 LGS'nin tarihi Dünya Kupası maç programı nedeniyle değiştirildi. Daha önce 14 Haziran'da yapılması planlanan sınav, A Milli Futbol Takımı'nın aynı gün sabah saatlerinde maça çıkacak olması nedeniyle bir gün öne çekildi.

Buna göre LGS, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

27 Mayıs 2026 tarihi baz alındığında öğrencilerin sınava hazırlanması için 17 günlük süreç kaldı.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri üzerinden alınabilecek.

Öğrencilerin sınav günü yanında bulundurması gereken belgeler şöyle:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi

Geçerli kimlik belgesi

Eksik belgeyle sınava giriş yapılamayacağı için öğrencilerin evraklarını önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

2026 LGS'de öğrenciler, 8. sınıf müfredatındaki kazanımlardan sorumlu olacak. Sınav iki oturum halinde uygulanacak.

SÖZEL OTURUM

Saat 09.30'da başlayacak ilk oturumda adaylara toplam 50 soru yöneltilecek. Oturum süresi 75 dakika olacak.

Sözel bölümde şu dersler yer alacak:

Türkçe

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yabancı Dil

Sayısal Oturum

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu bölümde öğrencilere toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Sayısal bölüm dersleri şöyle:

Matematik

Fen Bilimleri

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sonuçlarını "www.meb.gov.tr" üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri basılı şekilde gönderilmeyecek.

Aynı tarihte liselere yerleştirmede kullanılacak kontenjan tabloları da yayımlanacak.

TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ NETLEŞTİ

LGS tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURULARI AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuç süreci, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülecek.

Nakil döneminde öğrenciler, puan ve kontenjan durumuna göre yeniden tercih yapabilecek.