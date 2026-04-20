Mardin'de sağanak kabusu: Okulda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak göle dönerken, birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi.

Okulda Can Pazarı

Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Gülseren-Enver Tüfekçioğlu İlkokulu oldu. Okulun çevresini ve giriş katlarını su basması üzerine öğrenciler binada mahsur kaldı. Okul yönetiminin ihbarıyla bölgeye hızla itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.