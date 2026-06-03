“Taşacak Bu Deniz” setinde aşk iddiası! İşte Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in görüntüleri
Ekranların sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz"in sezon finali kutlamasında başrol oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın birbirine sarılarak yaptıkları samimi dans görüntüleri sosyal medyaya düşer düşmez aşk dedikodularını zirveye taşırken; Ali Öner'in geçtiğimiz aylarda aniden yollarını ayırdığı eski nişanlısının kişisel hesabından yaptığı, "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler, en başından beri benim gerçekliğimdi" şeklindeki zehir zemberek paylaşımı magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin