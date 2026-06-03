Hatay'da sel dehşeti! 800 zeytin ağacından sadece taş yığınları kaldı

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 11:34

Asi Nehri Taştı: Tarım Arazileri Savaş Alanına Döndü

Meteorolojinin peş peşe yaptığı şiddetli yağış uyarılarının ardından Hatay'da meydana gelen sel ve heyelan afeti, tarım üreticilerine darbe vurdu. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde binlerce dönüm araziyi yutan sel sularının çekilmesiyle, geride kalan büyük yıkım gözler önüne serildi. Taşan Asi Nehri, sadece sularla değil, beraberinde getirdiği dev taş yığınlarıyla onlarca dönümlük bahçeleri haritadan sildi.

800 Ağaçtan 500'ü Kökünden Söküldü

Defne ilçesinde üreticilik yapan Semir Selvin'e ait 40 dönümlük zeytinlik, sel felaketinin en ağır darbe vurduğu noktalardan biri oldu. Nehir sularının yaklaşık 4 metre yükseldiğini belirten talihsiz çiftçi, bahçesindeki 800 kök zeytin ağacından 500'ünün sel sularıyla birlikte sökülüp gittiğini söyledi. Toprağın tamamen süpürüldüğünü ve arazinin adeta bir taş yatağına dönüştüğünü belirten üreticiler, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı.

"Nehir Bütün Taşları Arazimize Taşıdı"

Bölgede İl Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, mağdur çiftçi Semir Selvin yaşadığı çaresizliği şu sözlerle özetledi: "Asi Nehri içerisindeki bütün taşları buradaki araziye taşıdı. Toprağın üstünde toprak diye bir şey kalmadı. Bizim ilgili kurumlardan en büyük beklentimiz, Asi Nehri'nin yatağının genişletilmesi ve düzenli olarak ıslah çalışmalarının yapılmasıdır."