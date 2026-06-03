Adıyaman'da köy yolunda silahlı saldırı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 01:31 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 01:34

Köy yakınlarında sırtından vurdular

Bölgede seyir halinde ya da yaya yürüdüğü tahmin edilen ve henüz üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki bir erkek şahıs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin aktardığına göre, arkasından yaklaşan saldırganlar tarafından sırtından vurulan talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar ise gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sağlık ekipleri ağır yaralı şahıs için seferber oldu

Silah seslerinin yankılanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeleni, sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralanan ve çok kan kaybeden şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Durumu kritik olan yaralı, sedyeyle ambulansa taşınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne acil koduyla kaldırıldı.

Hastanede acı haber geldi: Soruşturma derinleştiriliyor

Hastanenin acil servisinde hemen tedavi altına alınan kimliği belirsiz şahıs, doktorların gösterdiği yoğun çabaya ve yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekipleri, cinayete kurban giden vatandaşın gerçek kimliğinin saptanması ve kanlı eylemi gerçekleştiren şahıs ya da şahısların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.