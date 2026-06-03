Trabzon'da 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali 6 Haziran'da başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerini yükseltmek amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6-14 Haziran tarihleri arasında dördüncü kez Trabzon'da sanatseverlerle buluşuyor; köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin mutfak kültürüyle Karadeniz'in simge şehri olan Trabzon'da 9 gün boyunca sürecek olan ve dev konserlerden vizyoner sergilere, gastronomi duraklarından rengarenk çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce programa ev sahipliği yapacak dev organizasyon için geri sayım başladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel