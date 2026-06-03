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Trabzon'da 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali 6 Haziran'da başlıyor

Trabzon'da 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali 6 Haziran'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerini yükseltmek amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6-14 Haziran tarihleri arasında dördüncü kez Trabzon'da sanatseverlerle buluşuyor; köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin mutfak kültürüyle Karadeniz'in simge şehri olan Trabzon'da 9 gün boyunca sürecek olan ve dev konserlerden vizyoner sergilere, gastronomi duraklarından rengarenk çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce programa ev sahipliği yapacak dev organizasyon için geri sayım başladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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