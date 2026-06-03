Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 00:07 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 00:16

Görev dönüşü kavşakta çarpıştılar

Edinilen bilgilere göre kaza, Yusufpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Halitpaşa Caddesi üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. N.N.K. idaresindeki binek otomobil, Ağrı'dan sevkli olarak getirdiği hastayı Kars'taki hastaneye güvenle bıraktıktan sonra üssüne dönmek üzere yola çıkan H.C.A. yönetimindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, her iki aracın sürücüsü ile ambulansta görevli sağlık çalışanları A.A. (27) ve G.K. (26) kabin içerisinde sıkışarak yaralandı.

Sağlık ekipleri meslektaşları için seferber oldu

Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, bu kez kazazede konumunda olan kendi meslektaşlarına yardım etmek için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle araçlardan çıkarılan yaralı 4 kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak kentteki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Hastanelerde hemen tedavi altına alınan ambulans sürücüsü, otomobil sürücüsü ve iki sağlık personelinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.