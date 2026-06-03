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Bolu'da yıldırım yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Bolu'da yıldırım yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Çıkınlar Mahallesi'nde sağanak yağış sırasında düşen yıldırımın plastik kasaları tutuşturması sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti

Bölgede etkili olan gök gürültülü sağanak yağış dalgası sırasında büyük bir gürültüyle düşen yıldırım, sokak üzerinde bulunan plastik kasaların istiflendiği açık alana isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte yanıcı fıtrata sahip plastik malzemeler kısa sürede alev alarak adeta yangın topuna döndü.

Mahalle sakinleri hemen ekiplere haber verdi

Pencerelerinden ve sokaktan alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye armada unsuru ve polis ekibi hızlıca sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye personeli, alevlerin çevredeki binalara ve diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için dört bir koldan köpüklü ve tazyikli suyla müdahaleye başladı.

Plastik kasalar tamamen kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve profesyonel müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Söndürme çalışmaları esnasında polis ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda, istiflenmiş halde bulunan çok sayıdaki plastik kasa tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının ardından alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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