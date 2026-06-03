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Düzce D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı!

Düzce D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı!

Sakarya yönünden Bolu istikametine giden otomobilin kavşakta bekleyen bir başka araca arkadan çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sakarya'dan Bolu istikametine doğru seyir halinde olan R.Z. idaresindeki otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta beklemekte olan N.U. yönetimindeki otomobile arkadan sert bir şekilde çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlar savrularak durabildi.

Ekipler yaralılar için seferber oldu

Feci kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, olayı gören diğer sürücüler ve çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü R.Z. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan N.A., E.Ç., Z.Ç. ve F.G. yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerini, yaralılara ilk müdahalelerini kaza mahallinde gerçekleştirdi.

Hastanelerde tedavi altına alındılar

Yaralı 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sedyelerle ambulanslara taşınarak kentteki Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan yaralıların tedavileri sürerken, kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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