CNN'in, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün Suriye'nin doğusunda Rus konvoyundan bir aracın, "kasti olarak" Amerikan ordusuna ait bir araca çarpması sonucu en az 4 Amerikan askeri yara aldı.
Suriye'de tehlikeli yakınlaşma! Rus askeri aracının ABD askeri aracına çaptığı öne sürüldü
26.08.2020 22:35
- Suriye'de tehlikeli yakınlaşma! Rus askeri aracının ABD askeri aracına çaptığı öne sürüldü
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