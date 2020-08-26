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Suriye'de tehlikeli yakınlaşma! Rus askeri aracının ABD askeri aracına çaptığı öne sürüldü

Suriye'de tehlikeli yakınlaşma! Rus askeri aracının ABD askeri aracına çaptığı öne sürüldü
26.08.2020 22:35

CNN'in, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün Suriye'nin doğusunda Rus konvoyundan bir aracın, "kasti olarak" Amerikan ordusuna ait bir araca çarpması sonucu en az 4 Amerikan askeri yara aldı.


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