26.08.2020 19:54

Balıkesir'de salça üretimi yapılan bir tesiste çalışan şahsın, salça havuzunda çıplak ayaklarla dans ederken çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü söz konusu firmaya 13 bin 900 lira ceza kesti.