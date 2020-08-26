Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkar mı? Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber’de flaş açıklamalar

26.08.2020 23:30

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı haklı adımlar sonrası rahatsız olan Yunanistan ve Batı ittifakı, Türkiye’nin çıkarlarına engel olmak için elinden geleni yapıyor. Libya ile stratejik ittifak yapan Türkiye’nin hamlesi ile Yunanistan da Mısır ile “korsan” bir ortaklığa soyundu. Tüm bu yaşananlar ekseninde Fransa’yı da arkasına katan Yunanistan ve diğer güçlerle Doğu Akdeniz'de savaş riski var mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde değerlendirdi. "Yunanistan devlet değilken biz imparatorluktuk" diyen Caşın, "Unutmasınlar ki Yunanlılar 400 sene bizim yönetimimizde yaşadı" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı haklı adımlar sonrası rahatsız olan Yunanistan ve Batı ittifakı, Türkiye'nin çıkarlarına engel olmak için elinden geleni yapıyor. Libya ile stratejik ittifak yapan Türkiye'nin hamlesi ile Yunanistan da Mısır ile "korsan" bir ortaklığa soyundu. Tüm bu yaşananlar ekseninde Fransa'yı da arkasına katan Yunanistan ve diğer güçlerle Doğu Akdeniz'de savaş riski var mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde değerlendirdi. "Yunanistan devlet değilken biz imparatorluktuk" diyen Caşın, "Unutmasınlar ki Yunanlılar 400 sene bizim yönetimimizde yaşadı" açıklamasında bulundu.