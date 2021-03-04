Haberler Video Haber Videoları Suriye'de Mehmetçiğin durdurduğu patlayıcı yüklü araç imha edildi

Suriye'de Mehmetçiğin durdurduğu patlayıcı yüklü araç imha edildi

Suriye'de Mehmetçiğin durdurduğu patlayıcı yüklü araç imha edildi
04.03.2021 17:12
Ana Sayfa 01:14
Saldırı hazırlığındaydı!...
Ana Sayfa 03:27
Kafe restoranlarda HES kodu...
Ana Sayfa 07:54
Karadeniz’de virüsün yayılımı...
Ana Sayfa 00:45
Esra Dermancıoğlu aradığı aşkı...
Ana Sayfa 00:32
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan...
Ana Sayfa 02:33
Sıfır otomobil aldı gerçeği...
Ana Sayfa 01:25
Rize'nin ambarlık köyünde...
Ana Sayfa 00:35
Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Ana Sayfa 02:55
'Aşı kartı', 'aşı pasaportu'...
Ana Sayfa 01:00
İbo Show 16. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 02:57
Ümit Özdağ istifa etmesinin en...
Ana Sayfa 05:05
Müge Anlı çileden çıktı,...

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde şüphe üzerine durdurulan araç, bomba arama köpekleri 'Ban' ve 'Tim'in tepki vermesi üzerine imha edildi. Araçta infilak gücü yüksek 25-30 kilogram civarında patlayıcı madde tespit edildi.


Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik çabalarına Mehmetçik engel olmayı sürdürüyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti.


Bomba arama köpekleri 'Ban' ve 'Tim' tarafından ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yere tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde imha etti.


İmhaya müteakip aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi.


Yapılan incelemede araçta infilak gücü çok yüksek 25-30 kilogram civarında patlayıcı madde bulunduğu belirlendi.

Günün kahramanları, Suriye'nin kuzeyinde büyük bir faciayı önleyen bomba imha köpeklerimiz Ban ve Tim👏👏

Durdurulan şüpheli bir araç, köpeklerimizin tepki vermesi üzerine imha edildi. İmha edilen araçta 25-30 kg civarında patlayıcı madde olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z0QwcwwkGf

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021

Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ