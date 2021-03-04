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Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme
04.03.2021 17:56
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. A Haber Muhabiri Özkan Özcan görüşmeye ilişkin detayları aktardı. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmede ‘Yeni Anayasa’ çalışmalarının ön planda olacağını belirten Özcan, "Bundan sonraki süreçte Meclis’te atılacak adımlar iki liderin gündeminde olacak. Daha sonraki gündem meselesi de ekonomi ve terörle mücadele olacak." ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek. A Haber Muhabiri Özkan Özcan görüşmeye ilişkin detayları aktardı. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmede 'Yeni Anayasa' çalışmalarının ön planda olacağını belirten Özcan, "Bundan sonraki süreçte Meclis'te atılacak adımlar iki liderin gündeminde olacak. Daha sonraki gündem meselesi de ekonomi ve terörle mücadele olacak." ifadelerini kullandı.
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