Dağlık alanda can pazarı: Kayalıklarda mahsur kalan çocuklar için ekipler seferber oldu

Olay, saat 17.30 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesi İmaret mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski sağlık ocağı binası arkasında bulunan ve heyelan bölgesi olarak bilinen dik kayalıklara tırmanan çocuklar, bir süre sonra bulundukları noktadan aşağı inemeyerek mahsur kaldı. Çocukların yukarda kaldığını ve tehlikeli bir noktada olduklarını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ekipler koordineli şekilde müdahale etti

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede emniyet, sağlık, itfaiye ve Afad ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli arazide çocuklara ulaşmak için titiz bir çalışma başlatan ekipler, koordineli bir şekilde hareket ederek çocukların bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin profesyonel müdahalesiyle mahsur kaldıkları yerden güvenli şekilde indirilen çocukların yaşadığı büyük korku gözlerinden okundu.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar

Güvenli bölgeye ulaştırılan çocuklar, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan çocuklar, herhangi bir yaralanma olup olmadığının detaylı incelenmesi amacıyla tedbir amaçlı Eğirdir devlet hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.