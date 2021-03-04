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Kafe restoranlarda HES kodu zorunlu mu? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kimler toplu taşıma kullanabilecek?

Kafe restoranlarda HES kodu zorunlu mu? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kimler toplu taşıma kullanabilecek?
04.03.2021 17:04
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Son dakika haberi... Türkiye, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme sürecinin ardından il il vaka sayısı durumuna göre bazı kısıtlamalarda gevşemeye gitti. İçişleri Bakanlığı "Kontrollü Normalleşme Süreci İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" yayınlayarak vatandaşın en çok merak ettiği soruları yanıtladı. Peki kafe restoranlarda HES kodu zorunlu mu? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Dernek Lokalleri denetlemeye tabi mi? İnternet kafe, oyun salonu, bilardo salonu denetleme kapsamında mı? Cenazeler ve taziyeler konusunda uygulama nasıl olacak? Hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler genelgeye tabi mi? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? İşte normalleşme sürecine dair sıkça sorulan sorular ve yanıtları.


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