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Hırsız karga kamerada! Yumurtayı böyle çaldı!🐦🥚
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Hırsız karga kamerada! Yumurtayı böyle çaldı!🐦🥚

Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:33:30 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:52:26

Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde ilginç bir hırsızlık anı kameralara yansıdı. Bir marketin önünde duran yumurta kolisine konan karga, gözünü kestirdiği yumurtayı alıp olay yerinden kanat çırparak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Sultangazi'de bir marketin önünde yaşanan ilginç olayda bir karga, yumurta kolisinden yumurta alarak uzaklaştı. O anlar market sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 📱

Olay Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi 📍
Olay, Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir marketin önünde sergilenen yumurta kolisinin üzerine konan karga, kısa bir süre bekledikten sonra bir yumurtayı gagasıyla alarak uçtu. 🛫 Market sahibi, daha önce de benzer durumlarla karşılaştığını belirterek bu kez kargayı kayda aldı. 🎥

Şüphelenmişti, kamerasını hazırladı 🔍
Market sahibi, son günlerde dışarıdaki yumurta kolisinden eksilme olduğunu fark ettiğini, çevrede kimse olmamasına rağmen ürünlerin azaldığını söyledi. Bu durum üzerine telefon kamerasını hazır tutarak kargayı takip ettiğini ve olay anını kaydettiğini ifade etti. 🕵️‍♂️

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı 💻📲
Karganın yumurtayı aldığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü. 👀 Görüntülerde karganın kolinin üzerine konduğu, bir süre inceledikten sonra yumurtayı alıp uzaklaştığı net şekilde görülebiliyor.

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