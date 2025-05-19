Fethiye’de kan donduran cinayet: 3 gözaltı!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:47:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:48:10

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Esenköy Mahallesi'nde 25 yaşındaki İbrahim Solak, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtları, cinayetin çözümünde kilit rol oynadı.

🧍‍♂️ Kanlar İçinde Bulundu

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Komşuların silah sesi duyduğunu bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri Solak'ın yaşadığı eve sevk edildi. Ekipler, Solak'ı kanlar içinde hareketsiz şekilde yerde buldu. Yapılan ilk incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

📹 Kamera Kayıtları Cinayeti Aydınlattı

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde olay günü gece saatlerinde 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak eve girdiği tespit edildi. Bu kişiler, Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olarak belirlendi.

👤 Ev Arkadaşı Gözaltına Alındı, Sonra Serbest Kaldı

Solak'ın ev arkadaşı olay sonrası gözaltına alındı. Ancak, olay anında çalıştığı otelde olduğunu ve eve sonradan geldiğini belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri de ifadesini doğrular nitelikteydi.

🚔 Şüpheliler Manisa'da Yakalandı

Kimlikleri belirlenen üç şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla Manisa'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, olayla ilgili ifadeleri alınıyor. Cinayetin nedeni henüz netleşmemekle birlikte, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

🛠️ Fethiye'ye Çalışmak İçin Gelmişti

Aslen Denizli'de yaşayan İbrahim Solak'ın motosiklet tamirciliği yaptığı, ancak sezonluk olarak otellerde garsonluk yapmak için Fethiye'ye taşındığı öğrenildi. Genç adamın ani ölümü, yakın çevresini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

📌 Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturma Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.