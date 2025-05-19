SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Fethiye’de kan donduran cinayet: 3 gözaltı!
Haberler Haber Videoları

Fethiye'de kan donduran cinayet: 3 gözaltı!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:47:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:48:10

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25 yaşındaki İbrahim Solak, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. O anlar evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bahçeye duvardan atlayarak girmesi dikkat çekti. Kayıttaki isimlerin Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirlenirken 3 şüpheli Manisa’da gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Esenköy Mahallesi'nde 25 yaşındaki İbrahim Solak, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtları, cinayetin çözümünde kilit rol oynadı.

🧍‍♂️ Kanlar İçinde Bulundu
Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Komşuların silah sesi duyduğunu bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri Solak'ın yaşadığı eve sevk edildi. Ekipler, Solak'ı kanlar içinde hareketsiz şekilde yerde buldu. Yapılan ilk incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

📹 Kamera Kayıtları Cinayeti Aydınlattı
Polis ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde olay günü gece saatlerinde 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak eve girdiği tespit edildi. Bu kişiler, Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olarak belirlendi.

👤 Ev Arkadaşı Gözaltına Alındı, Sonra Serbest Kaldı
Solak'ın ev arkadaşı olay sonrası gözaltına alındı. Ancak, olay anında çalıştığı otelde olduğunu ve eve sonradan geldiğini belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri de ifadesini doğrular nitelikteydi.

🚔 Şüpheliler Manisa'da Yakalandı
Kimlikleri belirlenen üç şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla Manisa'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, olayla ilgili ifadeleri alınıyor. Cinayetin nedeni henüz netleşmemekle birlikte, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

🛠️ Fethiye'ye Çalışmak İçin Gelmişti
Aslen Denizli'de yaşayan İbrahim Solak'ın motosiklet tamirciliği yaptığı, ancak sezonluk olarak otellerde garsonluk yapmak için Fethiye'ye taşındığı öğrenildi. Genç adamın ani ölümü, yakın çevresini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

📌 Soruşturma Sürüyor
Olayla ilgili soruşturma Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Sultangazi'de karga market soydu!🐦🥚
19.05.2025Pazartesi
Bursa'da polis aracı kazası: 2'si polis 4 yaralı
19.05.2025Pazartesi
Anıtkabir’de 19 Mayıs coşkusu: Bakan Bak ve gençler ata’nın huzurunda!
19.05.2025Pazartesi
İngöl'de başıboş köpek saldırısı kamerada!
19.05.2025Pazartesi
CHP'nin millete reva gördüğü bu! Kartallılar 19 Mayıs sabahına çöp dağları ile uyandı!
19.05.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi! 00:09
Icardi’nin sevgilisi China Suarez'den Türkçe tezahürat sürprizi!
18.05.2025Pazar
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı 04:44
Alman gezgin Niehus geceye damga vurdu!
19.05.2025Pazartesi
Aksaray’da fotoğraf çektirmek isteyen dede ve torun suya düştü 03:51
Aksaray’da fotoğraf çektirmek isteyen dede ve torun suya düştü
18.05.2025Pazar
ÖZEL | Aslan’ın sarayında kutlama! Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç 03:42
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası doyasıya sevinç
18.05.2025Pazar
CANLI YAYIN