Bursa’da polis aracı kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:24:58 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:05:43

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde, kadına şiddet ihbarına müdahale eden polis ekibi dönüş yolunda kaza geçirdi. Nilüfer Caddesi üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan 4852 kod numaralı polis aracı, manevra esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Aydınlatma Direğine Çarptı, Araç Takla Attı

Kontrolden çıkan ekip aracı, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan iki polis memuru ve iki sivil şahıs yaralandı.

Araçta Sıkıştılar, İtfaiye Kurtardı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

Yapılan açıklamada, kazada yaralanan ikisi polis olmak üzere dört kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trafik Kısa Süreliğine Durduruldu

Polis kazası nedeniyle Nilüfer Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Takla atan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.