Sultanbeyli'de korku dolu anlar! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.





Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı.





Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.