Kepek şampuanından sonra İBB yayınları! "Ronaldo Atatürkçü çıktı"

İBB kurumsal sosyal medya hesabından Cristiano Ronaldo'nun Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan 'Nutuk kitabını okuduğunu servis etti. Shoplandığı bilinen paylaşım sebebiyle vatandaşlar İBB'yi eleştirdi. Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Ardıç," Nutuk o kadar kutsal ve mucizevi ki, Türkçe bilmeyen Ronaldo'ya bile kendini okutuyor. Acaba ağır Osmanlıca "orijinali" mi, yoksa Hıfzı Veldet'in sadeleştirdiği versiyonu mu?" diyerek İBB'nin skandalını tiye aldı.

Lakin olay, Ronaldo'nun söz konusu fotoğrafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eline geçince başlıyor...

İBB bu fotoğrafı almış, "fotoşop" yaparak o kitabın yerine Atatürk'ün Nutuk adlı eserini koymuş!

Türkçe tabii... Nutuk o kadar kutsal ve mucizevi ki, Türkçe bilmeyen Ronaldo'ya bile kendini okutuyor.

Acaba ağır Osmanlıca "orijinali" mi, yoksa Hıfzı Veldet'in sadeleştirdiği versiyonu mu?

Ronaldo'ya sormak lazım, acaba Atatürk CHP milletvekillerine "efendiler" diye mi sesleniyor, yoksa Hıfzı Veldet'in diliyle "baylar" mı diyor? (Ünal Çeviköz herhalde "gentlemen" diyecektir.)

İmdi... Bunu bir tıfıl, bir "yuutuber" yapsa güler geçeriz.

Aklı sıra propaganda yapıyor, deriz.







Fakat bunu yapan İBB, hem de resmi Twitter adresinde.

Kitap da bir İBB yayınıymış. Kepek şampuanından sonra İBB yayınları yani.

Ben de merak ettim, "çemişlik" kelimesinin Portekizce'si nedir?

Eskiden basınımızda şöyle bir dıngıl geleneği vardı: Yanına yaklaşabildikleri yabancı futbolcu, şarkıcı ya da oyuncuların eline gazeteyi açıp tutuştururlar, resmini çekerlerdi. Resimde ünlü yıldız tek kelimesini anlamadığı gazetemizi incelerken görülüyor...

Alain Delon'u elinde Hürriyet gazetesiyle hatırlarım örneğin.

Şimdi de bu... Olay çağ atlamış.



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