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Sultan Vahdettin’in torununun evinden milyonluk hırsızlığı hizmetçinin yaptığı ortaya çıktı
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Sultan Vahdettin'in torununun evinden milyonluk hırsızlığı hizmetçinin yaptığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 00:35 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 00:43

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer'deki lüks evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherlerin çalınmasının ardından evdeki hizmetçi çıktı. Hizmetçi T.Ç. ile evden çalınan çanta, elbise gibi eşyaları sosyal medya hesaplarından satan kızı S.N.Ş.(23) gözaltına alındı. Hizmetçi T.Ç.'nin muhtelif aralıklarla eşyaları ve mücevherleri sattığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

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