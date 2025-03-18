Sultan Vahdettin’in torununun evinden milyonluk hırsızlığı hizmetçinin yaptığı ortaya çıktı

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer'deki lüks evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherlerin çalınmasının ardından evdeki hizmetçi çıktı. Hizmetçi T.Ç. ile evden çalınan çanta, elbise gibi eşyaları sosyal medya hesaplarından satan kızı S.N.Ş.(23) gözaltına alındı. Hizmetçi T.Ç.'nin muhtelif aralıklarla eşyaları ve mücevherleri sattığı anları güvenlik kameraları kaydetti.