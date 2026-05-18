Köpeği kamyonetin arkasında sürüklemişti: Görüntüler pes dedirtti, o vicdansız yakalandı!

Siber Ekipler Görüntüyü Yakaladı, Cinayet Büro Harekete Geçti

Yürekleri sızlatan olay, sosyal medya platformu X'te bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri paylaşmasıyla ortaya çıktı. Hızla yayılan görüntülerde, seyir halindeki 55 plakalı açık kasa bir kamyonetin arkasına iple bağlanmış bir köpeğin asfalt üzerinde acı içinde sürüklendiği net bir şekilde görüldü. Görüntülerin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın ve aracın kimliğini tespit etmek için jet hızıyla çalışma başlattı. Kamyonetin izini süren Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın Amasya il sınırlarına girdiğini belirledi.

Komşu İlde Kıskıvrak Yakalandı

Samsun polisinin koordineli çalışması ve Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirmesi üzerine söz konusu kamyonet, düzenlenen operasyonla Amasya'da durduruldu. Araç sürücüsü 56 yaşındaki Ş.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Arıcılık işiyle uğraştığını belirten Ş.K.'nin ilk ifadesindeki iddiaları ise adeta pes dedirtti. Zanlı Ş.K., arıcılık yaptığı için köpeği kasaya koyduğunu, yolda giderken diğer sürücülerin korna çalarak kendisini uyarması üzerine durduğunu söyledi. Köpeğin boynundaki iple kasadan aşağı sarkarak sürüklendiğini o an fark ettiğini öne süren şahıs, köpeğin yaşadığını ve ipini kestikten sonra olay yerinden koşarak kaçtığını iddia etti.

Tutuklama İstendi, Mahkeme Serbest Bıraktı

Amasya'da gözaltına alınan şüpheli Ş.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Amasya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Samsun Adliyesi'ndeki soruşturma savcısına ifade verdi. Savcılık, şahsın savunmasını yetersiz bularak hayvan hakları yasası kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Ancak hakim karşısına çıkan Ş.K., adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.