Ankara'da feci kaza: Sürücü Azim E. kurtarılamadı

Özal Bulvarı Üzerinde Kontrolden Çıktı

Ankara'nın Pursaklar ilçesi, gece saatlerinde tek taraflı feci bir motosiklet kazasına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, Özal Bulvarı üzerinden Çankaya istikametine doğru seyir halinde olan Azim E. idaresindeki 06 CBE 352 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Aydınlatma Direğine Çarpan Genç Sürücü Savruldu

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, büyük bir hızla yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Azim E. metrelerce ileriye, asfalt yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Ekipleri Acı Haberi Verdi

Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yola savrulan sürücü üzerinde yaptığı ilk incelemelerde, motosiklet sürücüsü Azim E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri Özal Bulvarı üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına çevre güvenliği alırken, talihsiz gencin cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.