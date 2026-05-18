Sokakta kuzen dehşeti! Vurulma anı kamerada

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. Tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sözlü Tartışma Silahlı Hesaplaşmaya Döndü

Kan donduran olay, 17 Mayıs günü Sungurlu ilçesine bağlı Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Ferhat K. ile amcasının oğlu olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Hakan K. arasında cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerilimin kısa sürede tırmanarak kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönmüş Hakan K., belinden çıkardığı tabancayla kuzeni Ferhat K.'ye peş peşe ateş etti.

Karın ve Kolundan Vuruldu

Tabancadan çıkan kurşunların karın ve kol bölgesine isabet ettiği talihsiz genç Ferhat K., kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların büyük bir korkuyla durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki durumu kritik olan Ferhat K., ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Kaçan Şüpheli Adliyede Tutuklandı

Olayın ardından suç aleti silahla birlikte kayıplara karışan şüpheli Hakan K.'yi yakalamak için Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ve kaçış güzergahını abluka altına alan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki çapraz sorgusu tamamlanan ve bugün Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen Hakan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.