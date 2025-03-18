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Nazilli’de kadın cinayeti! Eski sevgilisini öldürüp intihar etti: 2 ölü!
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Nazilli'de kadın cinayeti! Eski sevgilisini öldürüp intihar etti: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 17:59 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 18:10

Aydın’ın Nazilli ilçesinde eski sevgilisi tarafından takip edilen Sabriye Türköz, tartışmanın ardından silahla vurularak hayatını kaybetti. Katil Ali Murat Akkuş, cinayetin ardından kendi kafasına sıkarak intihar etti. Türköz, bir süre önce Akkuş’tan şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre kendisinden ayrılan kadını silahla öldüren şahıs, ardından kendini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 213 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Ali Murat Akkuş, iddiaya göre kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisi Sabriye Türköz'ü takip etmeye başladı. Bugün saat 16.00 sıralarında bir çocuk annesi Sabriye Türköz'le konuşmak için evinin önüne gelen Akkuş, yaşanan tartışma sonrasında silahına davranarak önce Türköz'ü öldürdü. Kadını öldürdükten sonra şarjör değiştiren Akkuş biraz yürüdükten sonra kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Türköz ve Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akkuş ve Türköz'ün cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Türköz'ün bir süre önce kendisine rahatsızlık veren Akkuş'tan şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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