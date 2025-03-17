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Rana El Selci’nin ölüm nedeni belli oldu!
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Rana El Selci'nin ölüm nedeni belli oldu!

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 17:05

Konya Karatay’da 7 Mart’ta 2 yaşındaki Rana El Selci sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Selci’nin Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Raporda minik kızın ölüm nedeninin köpek ısırıkları ve travmaya bağlı iç ve dış kanama olduğu yer aldı. Raporda ayrıca cinsel istismar detayı da var.

Konya'da sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2), ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'ndan rapor geldi.

Olay, 7 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı.

Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.

2 yaşındaki minik Rana (Takvim Foto Arşiv)

CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU TESPİT EDİLEMEDİ

Rana El Selci'den alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'na gönderildi. Örneklerde yapılan incelemeler sonrası hazırlanan kesin rapor sonuçları çıktı. Raporda, Rana'nın kesin ölüm nedeninin köpek saldırısı ve ısırıklar ile uyumlu olduğu, yaralanmaların çocuğun canlıyken gerçekleştiği, kafa kemiği, boyun, omurilik, kaburga kırıkları ve iç organ yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama olduğu, ölümüne şüphe oluşturacak başkaca bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi. Ayrıca, genital bölgedeki lezyonların köpek ısırıkları ile uyumlu olduğu, cinsel istismar düşündürecek bulgu tespit edilemediği belirtildi.

Konya’da 2 yaşındaki minik Rana’ya köpekler saldırdı (DHA)

"İFTİRA ATANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Ailenin avukatı Hasan Yılmaz, Rana'nın ailesi hakkında iftira suçunu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Yılmaz, "Rana'nın ölüm sebebi net olarak tespit edilmiştir. Özetle yaralanmaların köpek saldırısı ve ısırıklarıyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Genital bölgedeki lezyonlar köpek ısırıklarıyla uyumludur. Cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ölümüne şüphe uyandıracak başkaca bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak ne yazık ki bazı sosyal medya hesapları asılsız ve dayanaksız iddialarla aileyi daha zor bir duruma sokmakta, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedirler. Gerçek dışı bilgileri yayan, kamuoyunu yanıltan ve müvekkil aileye iftira atan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlemler başlatılacak ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Savcılık tarafından da gerekli soruşturma titizlikle devam etmektedir. Müvekkil aile Rana'yı memleketlerine defnedip, kendi rızalarıyla ülkemize geri dönmüşlerdir." dedi.

Konya’da 2 yaşındaki minik Rana’ya köpekler saldırdı (DHA)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Süreçte sosyal medya mecralarında halka yanıltıcı bilgi yayma suçundan 1 kişinin tutuklandığını ifade eden Yılmaz, "Elim olayla ilgili diğer avukat arkadaşlarımızın yaptığı suç duyurusu sonucunda, hayvanseverler tarafından kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı" diye konuştu.

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