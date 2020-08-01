Sosyal medyaya damga vuran çocuk! 'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti

01.08.2020 22:49

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne vatandaşların yoğun ilgilisi sürüyor. Bayramın ikinci günü ailesiyle birlikte Ayasofya'yı ziyarete gelen küçük çocuğa A Haber muhabiri Pınar Özenç mikrofon uzatıp duygularını almak istedi. Küçük çocuk o esnada ikindi ezanının okunmasının ardından 'Herkesin bayramı kutlu olsun, namazım kaçıyor, namaza gitmeliyim' diyerek canlı yayınını terk etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.