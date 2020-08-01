Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
01.08.2020 23:13
- Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
- Sosyal medyaya damga vuran çocuk! 'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti
- Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Ekrem İmamoğlu'na tepki: Şimdiye kadar neden gelmediniz!
- İstanbul'da askeri alanda korkutan yangın
- Çeşme'de koronavirüse davetiye çıkaran görüntüler! Saatlerce dip dibe eğlendiler
- İstanbullular oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | 1 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?
- Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Katilin barında çalışan Ceren'den şüpheleniyoruz
- Burcu Özberk'i hiç böyle görmediniz! Leoparlı bikinisi ve sıfır makyajlı Burcu'nun yüzü gülüyor...
- Taksim’deki değnekçi teröründe flaş gelişme: Gözaltına alındı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti 81 il teşkilatıyla bayramlaşmada önemli açıklamalar
- Bakü - Tiflis - Kars demiryolunda yeni rekor: Çin'den gelen dev yük treni İzmit'te