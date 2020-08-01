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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
01.08.2020 23:13

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.


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