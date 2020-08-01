Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Ekrem İmamoğlu'na tepki: Şimdiye kadar neden gelmediniz!

01.08.2020 17:26

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), annesi Ayşe Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlunun mezarını ziyareti ile ilgili olarak, "Şimdiye kadar neden gelmediniz?" dedi.