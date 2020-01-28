Son depremler: Muğla Marmaris açıklarında korkutan deprem! 28 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28.01.2020 19:00

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan Muğla kıyılarından da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 25 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.28 18:22:53 39.0780 27.8352 11.9 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 18:20:11 39.0838 27.8350 7.7 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 18:19:58 38.0118 38.7763 6.1 -.- 2.6 -.- BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.28 18:17:35 39.0937 27.8357 4.4 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 18:03:22 39.1083 27.8520 7.8 -.- 2.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 18:02:49 39.0967 27.8112 18.9 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:58:22 39.1182 27.8538 11.1 -.- 2.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:58:06 39.1053 27.8722 7.2 -.- 3.3 3.2 ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:55:55 38.3698 39.1108 15.9 -.- 1.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.28 17:53:51 39.0865 27.8380 10.7 -.- 4.3 4.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:50:11 39.0863 27.8407 7.8 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:45:38 39.0997 27.8330 8.7 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:37:42 39.0108 27.8197 8.4 -.- 3.1 3.2 KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:31:05 39.0533 27.8615 5.0 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:26:19 39.0835 27.7978 25.1 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:25:33 39.1075 27.8140 11.5 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:22:23 38.2767 38.9463 9.8 -.- 2.1 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.28 17:19:06 39.0838 27.8430 5.1 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:18:38 39.0937 27.8532 11.2 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:18:10 39.0872 27.8088 13.6 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:14:37 39.0648 27.8413 4.9 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:08:50 39.0937 27.8132 7.8 -.- 3.1 2.8 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:07:40 39.1072 27.8050 15.2 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:03:20 38.9758 27.8963 25.5 -.- 1.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:02:08 39.1003 27.7892 19.2 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:56:40 38.2638 38.8513 5.0 -.- 2.7 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.28 16:47:56 39.0507 27.8300 11.5 -.- 3.0 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:43:59 39.0298 27.8373 10.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel