Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Senegal'de önemli açıklamalar: "Hafter lejyonerdir, maaşlı askerdir'' 28.01.2020 18:15

Son dakika haberine göre Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2018 hedeflerimizin bir çoğunu hayata geçirdik. Yükselen Senegal diğer bölgelere örnek oluyor. Senegal FETÖ ile mücadelemizde bize hak veren bir ülke. İş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Hafter lejyonerdir, maaşlı askerdir. Hafter'in uluslararası camiada resmi kimliği ve kişiliği yok. Kaddafi'ye de ihanet etmişti" dedi. Erdoğan, "İdlib'de de sınırlarımıza doğru bir hareketlilik söz konusu. Tedbirimizi alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegalde Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

7 ÖNEMLİ ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Bugünkü görüşmelerimizde gerek heyetler arası gerekse 7 anlaşmanın imzalanmasıyla dolu dolu bir günü şuan itibariyle geride bıraktık.

2018 hedeflerimizin birçoğunu başarıyla hayata geçirdik. 400 milyon dolarlık hedefe aynı yıl içinde ulaştık. Bugünkü hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolardır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. İş adamlarımız Senegal'e daha hızlı hizmet için hazırdır.

Az sonra katılacağımız Türkiye-Senegal iş forumu iş adamlarımızı daha da teşvik edecektir. Senegal FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir. TİKA gibi kurumlarımızla Senegal'de kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geleceği inşaa etmeyi hedefliyoruz.

SAVUNMA SANAYİİ'NDE SENEGAL'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz. Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli.

50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Demir Çelik'te bir adımın Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli. Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

TRUMP'IN BİZLERE BİZ NEZAKET TELEFONUYDU

Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere biz nezaket telefonuydu. Bu da Elazığ ve Malatya'daki deprem, 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 1600 civarında yaralının olduğu bir depremdi. Enkazların altından çok sayıda vatandaşımızın kurtarılması da bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Gerek köy ve mahallelerde, gerek merkezlerde inşaatların planlanması Bakanlığımız taraıfndan yapıldı. Kış mevsimine girmemiz nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Sayın Trump'ın bu noktada araması bir nezaketti, biz de kendilerine teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntımız olursa haberleşiriz dedik. Libya'yı, İdlib'i konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuşma fırsatını bulduk.

HAFTER'İN İŞİ ÇÖZMEK GİBİ BİR DERDİ YOK

Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği Tunus'a gelmedi. Moskova'dan da kaçtı. Berlin'de otel odasında saklandı. Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter'i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner.

BMGK'nın tanıdığı Sarrac var bir de. Bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelenin siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.

SÜRECİ ORADA DA HASASSİYETLE TAKİP EDİYORUZ

İdlib'de de bir hareketlenme söz konusu sınırlarımıza doğru. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. onlar süratle yapılıyor. Süreci orada da hasassiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib'in barışla sona erdirilmesi.