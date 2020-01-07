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Son dakika: Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

07.01.2020 16:03

Son dakika haberi... 2020 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Külliye'deki kabine toplantısı, saat 15.40'ta başladı. Toplantının dış politika ağırlıklı olması bekleniyor.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'ta başladı.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK MASADA
Kabine Toplantısı'nın özellikle dış politika ağırlıklı bir gündemi olması bekleniyor. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, bölgedeki gerilim ve Türkiye'nin atacağı adımlar Kabine'nin gündeminde.

LİBYA TEZKERESİ
TBMM'den çıkan Libya Tezkeresi'nin ardından Başkan Erdoğan "Unsurlarımız Libya'da" açıklaması yapmıştı. Kabinenin gündeminde Libya'da atılacak adımlar da olacak.

Toplantıda bazı bakanların sunum yapması bekleniyor.
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