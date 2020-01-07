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Şanlıurfa’da tarihi mozaiği tahrip eden tarihi eser kaçakçıları polise yakalandı

07.01.2020 14:20

Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçıları, yeni yapılan bir evin bodrum katında define aradı. Evin altını kazdıkları tünellerle adeta köstebek yuvasına çeviren şahıslar, polis tarafından yakalandı. Mozaiği bir çok noktasında kazı yapılarak tahrip edildiğini fark eden polisler, etrafta yaptıkları aramada ise kazı yapımında kullanılan 2 adet kürek, bir adet elektrikli kırıcı, bir adet matkap ile bir adet kazma ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyete Müdürlüğü ekipleri Eyyübiye ilçesindeki bir evin içerisinde define amaçlı kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı çıkaran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu eve baskın düzenledi. Baskında evin bodrum katında çok sayıda tünel olduğu gözlendi. Tünellerin içine giren polisler, oda şeklindeki bir mağarada yaklaşık 4 metrekare genişliğinde yere döşenmiş tarihi bir mozaik olduğunu belirledi. Mozaiği bir çok noktasında kazı yapılarak tahrip edildiğini fark eden polisler, etrafta yaptıkları aramada ise kazı yapımında kullanılan 2 adet kürek, bir adet elektrikli kırıcı, bir adet matkap ile bir adet kazma ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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