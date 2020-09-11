Son dakika: Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başladı: 1003 personel katılıyor

11.09.2020 09:22

Son dakika haberine göre, terörle mücadelede yıldırım operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-11 HEREKOL" Operasyonu başlatıldı.





Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.003) personel [(56) operasyonel tim] görev alıyor.





Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.





YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.