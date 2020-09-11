Son dakika: Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başladı: 1003 personel katılıyor

Son dakika haberine göre, terörle mücadelede yıldırım operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı.
Terörle mücadelede yıldırım operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-11 HEREKOL" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.003) personel [(56) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.