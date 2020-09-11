53 kişinin öldürüldüğü Reyhanlı saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı.
Son dakika haberine göre, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı'daki 2 ayrı bombalı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı. Terörist Ercan Bayat'ın Reyhanlı'da iki ayrı noktada kullanılan patlayıcıları deniz yoluyla getirdiği ortaya çıkarılmıştı.
Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.