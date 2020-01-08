Son dakika: Yerli otomobil için yeni paylaşım! 08.01.2020 14:38

Son dakika haberine göre, Türkiye’nin milli gururu yerli otomobil için yeni paylaşımda bulunan TOGG, Cuma günü tasarım hikayesiyle ilgili bir belgesel yayınlanacağını duyurdu.

Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil Başkan Erdoğan'ın tanıtımıyla görücüye çıkmıştı. Yerli otomobille ilgili her gün saat 14:30'da paylaşım yapan TOGG, yeni bir müjde daha verdi.

TOGG resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli otomobilin tasarım sürecinde yaşananlarla ilgili belgeselin Cuma günü yayınlanacağını duyurdu.

TOGG'un paylaşımı şu şekilde:

Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada.