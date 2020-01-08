Son dakika: ABD - İran gerilimi sonrası gözler Başkan Erdoğan - Putin zirvesinde 08.01.2020 13:30

Orta Doğu'da yaşanan ABD - İran geriliminin yankıları sürerken, Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir görüşme gerçekleştirecek. TürkAkım projesinin açılışı öncesi yapılacak görüşmede ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi ve İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırılar da değerlendirilecek. Erdoğan ve Putin'in konuyla ilgili değerlendirmelerini bugünkü görüşme sonrasında paylaşması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşme ve TürkAkım açılışı için dün akşam İstanbul'a gelen Rus lider Vladimir Putin İran'ın ABD üslerini vurmasını ve devam eden gelişmeleri Beşiktaş'ta kaldığı otelden takip etti.

ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİ BİRAZDAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin birbiri ardına son dakika gelişmelerinin yaşandığı ABD İran gerilimine ilişkin de görüşme gerçekleştirecek.

BAŞBAŞA GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haliç Kongre Merkezi'nde önce baş başa görüşecek. Daha sonra ikili TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Putin de kongre merkezine gelmek üzere Beşiktaş'ta kaldığı otelden ayrıldı.