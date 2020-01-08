Son dakika haberi... Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattı İstanbul'da düzenlenen törenle Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet lideri Putin'in katılımıyla açılıyor. İşte törenin başlangıcında yayınlanan TürkAkım Projesi'nin tanıtım filmi videosu...
Son dakika... TürkAkım Projesi'nin tanıtım filmi videosu08.01.2020 15:31
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- Son dakika... TürkAkım Projesi'nin tanıtım filmi videosu
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