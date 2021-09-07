Son dakika: Yerli aşı TURKOVAC’tan güzel haber: Aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi

TURKOVAC’ın faz-3 çalışmasının devam ettiği 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde gönüllüler aşılanmaya devam ediyor. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yerli korona virüs aşısı TURKOVAC’ın uygulandığı 36 kişi de herhangi bir yan etki görülmedi.