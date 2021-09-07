Haberler Haber Videoları Son dakika: Yerli aşı TURKOVAC’tan güzel haber: Aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi

Son dakika: Yerli aşı TURKOVAC’tan güzel haber: Aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi

Son dakika: Yerli aşı TURKOVAC’tan güzel haber: Aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi
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TURKOVAC’ın faz-3 çalışmasının devam ettiği 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde gönüllüler aşılanmaya devam ediyor. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yerli korona virüs aşısı TURKOVAC’ın uygulandığı 36 kişi de herhangi bir yan etki görülmedi.


Şimdiye kadar 36 kişinin aşılandığını Kayseri Şehir Hastanesi'nde 650 kişi ise gönüllü olmak için başvuruda bulundu. Aşının uygulandığı 36 kişide herhangi bir yan etki görülmezken, Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, sürecin güzel bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Toker, "TURKOVAC aşılamasına faz-3 çalışması şeklinde devam ediyoruz. Türkiye'de birçok merkezde de eş zamanlı olarak başladı. Şu ana kadar 650 başvurumuz mevcut. E-nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi başvuru yapılabiliyor. Biz bu kişilere tek tek dönüş yapıyoruz. Kişilerin bu süreçte covid geçirip geçirmediği ya da başka bir aşıyla normal aşı takviminde aşılanıp aşılanmadığı sorgulanıyor. Akabinde herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı, aşı için bir engeli olup olmadığı planlanıp, randevu vererek hastanemize çağırıyoruz. Şuana kadar 36 gönüllümüzü TURKOVAC aşısı ile aşıladık ve herhangi bir yan etki görmedik. Süreç gayet güzel bir şekilde devam etti ve gönüllülerimiz gelmeye devam ediyor" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI BİLİME KATKI AMAÇLI AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM"
Ayşin Kılınç Toker, "Pandemi uzun bir süredir devam ediyor ve edecek gibi de görünüyor. Bu nedenle aşılar devam eden ve tekrarlayan dozlarda gerekecek. Bu da ülke ekonomileri için önemli bir sıkıntı. Yabancı menşeili aşıların temini Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde yapılıyor ama eğer ülkemizde üretilen aşımızı aktif bir şekilde güven içerisinde kullanılabilir hale getirirsek bu ülke ekonomisi için güzel bir katkı oluşturacak. Ayrıca, kendi ürettiğimiz aşının tüm dünya çapında geçerlilik alabilmesi, faz-3 ve faz-4 aşamalarının güzel bir şekilde tamamlanabilmesi için bilime katkı amaçlı vatandaşlarımızı aşı gönüllüsü olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC gönüllüsü 45 yaşındaki Erhan Çetin de, "1.5-2 senedir TURKOVAC aşısının gelmesini bekledim. Kendimi risklerden korudum. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat ettim. Şimdiye kadar hastalanmamış herkesi TURKOVAC aşısı için gönüllü olmaya davet ediyorum" dedi.

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