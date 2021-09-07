Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu'nun 27 yıl sonra son bulan özlemi milyonları Atv ekranlarına kilitledi. Annesini arayan Melike Oyunlu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Yıllar sonra canlı yayında yaşanan büyük buluşma Müge Anlı'ya ve ekranları başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Melike Oyunlu yalnızca annesine değil, kardeşine ve yeğenlerine de kavuştu...

MELİKE OYUNLU 27 YIL SONRA İLK KEZ ANNESİNİ GÖRDÜ!

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı!