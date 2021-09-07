Haberler Haber Videoları Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu 27 yıl sonra ilk kez gördü
07.09.2021 10:46 - Son Güncelleme: 07.09.2021 10:46
Ana Sayfa 04:41
Gece yarısı dehşeti yaşadılar!
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:29
Kardeşlerim 19. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:40
Bakan Mehmet Kasapoğlu duyurdu
Ana Sayfa 00:15
Burcu Özberk araçtan paylaştı
Ana Sayfa 01:20
6 Eylül hava durumu nasıl...
Ana Sayfa 01:52
Gram altın ne kadar, çeyrek...
Ana Sayfa 00:34
Ebru Şahin düğüne pembe...
Ana Sayfa 00:33
Tanju Özcan Yüksek Disiplin...
Ana Sayfa 05:34
Marmara karış karış...
Ana Sayfa 03:00
Başkan Erdoğan sınıfları...
Ana Sayfa 02:37
CHP'li Kadıköy halkı bile...

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı! Melike Oyunlu'nun 27 yıl sonra son bulan özlemi milyonları Atv ekranlarına kilitledi. Annesini arayan Melike Oyunlu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Yıllar sonra canlı yayında yaşanan büyük buluşma Müge Anlı'ya ve ekranları başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Melike Oyunlu yalnızca annesine değil, kardeşine ve yeğenlerine de kavuştu...


MELİKE OYUNLU 27 YIL SONRA İLK KEZ ANNESİNİ GÖRDÜ!

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu ekran başındakiler de onunla ağladı!

Haber Videoları
SON DAKİKA