Son dakika: Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek 20.03.2020 21:09

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Türkiye sağlık çalışanlarını alkışlamaya devam ediyor. Tüm Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek bugün de sürdü.

Tüm Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek bugün de sürdü.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine farklı şehirlerde saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.