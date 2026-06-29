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Ankara'dan Tel Aviv'e "1915" tepkisi

Ankara'dan Tel Aviv'e "1915" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan İsrail hükümetinin, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıma kararına karşı zehir zemberek bir yazılı açıklama yayımladı. Ankara, Tel Aviv yönetiminin bu hamlesini "kötü niyetli bir örtbas girişimi" olarak nitelendirdi.

"Netanyahu ve Suç Ortaklarının Sıkışmışlığını Gösteriyor"

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, kararın hiçbir hukuki ve tarihi geçerliliği olmadığı vurgulanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesinin uluslararası hukuk karşısındaki konumuna dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir."

"Hukuk Önünde Hesap Vermeleri İçin Kararlılıkla Çalışacağız"

Türkiye'nin, Orta Doğu'yu kana bulayan mevcut İsrail yönetimine karşı uluslararası arenadaki hukuki mücadelesini büyüterek sürdüreceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, açıklamasını şu net mesajla sonlandırdı:

"Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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