Son dakika haberine göre; Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek20.03.2020 22:42
- Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
- Son dakika: Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
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