Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek 20.03.2020 22:42

Son dakika haberine göre; Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi.