Esra Erol şaştı kaldı! Sosyal medya düşkünlüğü bunu da yaptırdı! Çocuğunu alıp kaçtı sonra... 20.03.2020 20:22

Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Esra Erol'da programına Manisa'dan başvuran Ali Akkoç yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Bir dönem yayınlanan Benimle Evlenir Misin? adlı evlilik programıyla tanınan, ilerleyen yıllarda Esra Erol'la İzdivaç programıyla yeniden gündeme gelen Caner Toygar'ın muhabirlik yaptığı, yılların tecrübeli ismi Esra Erol'un da sunduğu Atv programına katılan Ali Akkoç'un anlattıkları inanılır gibi değildi. 12 Mart günü gecenin bir vakti 3 yaşındaki çocuğunu da alıp kaçtı, sadece o ismi aradı! Baha Akkoç ve 3 yaşındaki kızı Kadriye Naz Akkoç nerede? Son bindiği aracın plakası tespit edilmişti. Araç kime ait? Canlı yayına gelen telefon bağlantısı başta Ali Akkoç olmak üzere herkesi şoke etti! İşte 20 Mart Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Mart 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Esra Erol'da programına Manisa'dan başvuran Ali Akkoç yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Ali Akkoç"Karım Baha Akkoç, 5 gün önce 3 yaşındaki kızımız Kadriye Naz'ı da alıp ortadan kayboldu!" iddiasıyla programa başvurdu. Baha Akkoç ve 3 yaşındaki çocuğuna ne oldu?